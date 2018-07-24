Таможенники изымают санкционные продукты с рынка «Юнона» в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июля. Сотрудники Северо-Западного таможенного управления проводят рейд по выявлению санкционных продуктов на рынке «Юнона» в Петербурге. Прежде всего, проверяют магазины с вывесками «Товары из Финляндии».

Сотрудники таможенники изучают этикетки на сырах и другой молочной продукции, осматривают косметические товары и мясные изделия.

Санкицонный товар в Россию ввозят перекупщики, используя разрешенную квоту – не более пяти килограммов на одного человека.

Согласно закону, все товары, ввезенные в Россию нелегально, подлежат уничтожению.