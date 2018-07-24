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Экологи вывезли 60 кг химических реактивов с Гороховой улицы Петербурга
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    Экологи вывезли 60 кг химических реактивов с Гороховой улицы Петербурга

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    Экологи вывезли 60 кг химических реактивов с Гороховой улицы Петербурга

    Санкт-Петербург, 24 июля. Специалисты ГУП «Экострой» вывезли 65 килограммов опасных отходов за прошедшую неделю. Экологи за семь дней совершили 22 выезда на места аварийных ситуаций или в рамках планового выезда. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

    Из собранных отходов 60 килограммов химических реактивов и 19 технических ртутных термометров были найдены на Гороховой улице около контейнерной площадки.

    Также сотрудники «Экостроя» провели замеры на содержание ртути в воздухе на местах разлива химического вещества по 14 адресам. Кроме того, за прошедшую неделю с акватории водоемов Петербурга убрали 64 кубометра мусора.

    Автор: Софья Куликова
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