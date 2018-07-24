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Петербургский депутат предложил создать закон о граффити
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    Петербургский депутат предложил создать закон о граффити

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    Петербургский депутат предложил создать закон о граффити

    Санкт-Петербург, 24 июля. Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок заявил о намерении подготовить законопроект о граффити. По мнению депутата, следует создать перечень адресов, где художники могли бы рисовать граффити.

    Поводом для правового регулирования стали несколько инцидентов: на прошедших выходных вандалы испортили портрет главного героя фильма «Брат» Данилы Багрова. Также ранее художники дважды перерисовывали портрет Станислава Черчесова из-за вандалов, а на третий раз и вовсе закрасили.

    «Нужны ли нашему городу стены с портретами известных личностей и есть ли возможность поддержать художников в их, казалось бы, благородном деле? На мой взгляд, если такая форма есть и она востребована, то нужно идти не по пути запретов и штрафов, а по пути правового регулирования», — написал Четырбок на странице во «ВКонтакте».

    По словам депутата, в мировой практике существуют два способа урегулирования: первый – это создание адресного перечня, с указанием мест, где художникам можно рисовать, а второй – организация отдельной зоны для граффити.

    Четырбок считает, что первый вариант больше подходит для Петербурга. Депутат предложит проект закона в Законодательном собрании.

     

     

    Автор: Софья Куликова
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