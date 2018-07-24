Петербургский океанариум обзавелся двумя хищниками из Шри-Ланки

Санкт-Петербург, 24 июля. Инспекторы управления Россельхознадзора приняли в аэропорту «Пулково» двух хищных рыб-групер, которые прилетели из Шри-Ланки. Рыбы пополнят коллекцию Петербургского океанариума. Общий вес груза составил 570 килограммов.

Инспекторы ведомства не обнаружили нарушений в оформлении хищников, которые прибыли в ветеринарный контрольный пункт в «Грузовом терминале Пулково».

«Партия подконтрольного Россельхознадзору груза сопровождалась ветеринарным сертификатом установленного образца, оформленным в соответствии с требованиями законодательства. При досмотре груза и контроле ветеринарно-сопроводительных документов нарушений не выявлено», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора.

Рыбы из семейства каменных окуней в скором времени отправятся в Петербургский океанариум.