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Петербургский океанариум обзавелся двумя хищниками из Шри-Ланки
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    Петербургский океанариум обзавелся двумя хищниками из Шри-Ланки

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    Петербургский океанариум обзавелся двумя хищниками из Шри-Ланки

    Санкт-Петербург, 24 июля. Инспекторы управления Россельхознадзора приняли в аэропорту «Пулково» двух хищных рыб-групер, которые прилетели из Шри-Ланки. Рыбы пополнят коллекцию Петербургского океанариума. Общий вес груза составил 570 килограммов.

    Инспекторы ведомства не обнаружили нарушений в оформлении хищников, которые прибыли в ветеринарный контрольный пункт в «Грузовом терминале Пулково».

    «Партия подконтрольного Россельхознадзору груза сопровождалась ветеринарным сертификатом установленного образца, оформленным в соответствии с требованиями законодательства. При досмотре груза и контроле ветеринарно-сопроводительных документов нарушений не выявлено», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора.

    Рыбы из семейства каменных окуней в скором времени отправятся в Петербургский океанариум.

    Автор: Софья Куликова
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