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Дорожники Петербурга использовали 40 тысяч кубометров воды для охлаждения асфальта
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    Дорожники Петербурга использовали 40 тысяч кубометров воды для охлаждения асфальта

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    Дорожники Петербурга использовали 40 тысяч кубометров воды для охлаждения асфальта

    Санкт-Петербург, 24 июля. Коммунальные службы Петербурга использовали около 40 тысяч кубометров воды за неделю. Такой расход воды связан с поливкой асфальта во время жары, чтобы избежать его деформации. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

    В прошлом году за аналогичный период было использовано в два раза меньше воды – 24 тысячи кубометров. На данный момент на улицах Петербурга работают 360 единиц техники, которые поливают улицы. Обычно работы ведутся ночью, чтобы не создавать затруднения на дорогах.

    Автор: Софья Куликова
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