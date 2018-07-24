Активисты обнаружили в Петербурге песочницу без песка за 350 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 24 июля. Активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» обнаружили, что в центре Петербурга на 6-й Советской улице установлена песочница за 353 тысяч рублей, при этом в песочнице даже нет песка.

Площадку установили зимой текущего года, однако до сих пор в песочнице не появился песок. Всего на оборудование детской площадки потрачено 4,9 млн рублей, что в разы превышает рыночную стоимость.

Активисты движения подали обращение в прокуратуру с просьбой проверить выполнение работ. СПб ГКУ «Жилищное агентство Центрального района» проводило конкурс на установку игрового комплекса для детей. Стоимость контракта составляла 4,9 млн рублей.