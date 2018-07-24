Главные достопримечательности Выборга готовят ко Дню рождения Ленобласти

Выборг, 24 июля. В этом году Ленинградская область 4 августа отметит свой 91-й День рождения. Праздник будут отмечать в Выборге. Корреспондент ФАН приняла участие в пресс-туре по главным культурным объектам города, где чиновники рассказали о готовности города к празднику.

В рамках подготовки города к празднованию Дня рождения региона состоялось открытие музейного объекта культурного наследия «Каземат», который располагается в левом фланге бастиона «Панцерлакс». Площадь объекта составляет 14 тысяч квадратных метров.

Также для журналистов провели экскурсию по историческому центру города, в частности, по объектам, которые находятся на реставрации. Среди них спрятанная в строительных лесах Башня Ратуши, чиновники пообещали отреставрировать достопримечательность к концу года и проводить экскурсии. Также до конца года восстановят один из главных объектов города — Часовую башню.

Ранее завершилась реставрация Дома Купеческой Гильдии. Объект культурного значения примет участие в праздновании Дня рождения Ленобласти.

Напомним, в этом году Выборг выбран столицей Ленинградской области. Город получил средства из регионального бюджета на благоустройство, а также право стать центром праздничных мероприятий в Ленобласти. Столица Ленобласти выбирается на один год.