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Главные достопримечательности Выборга готовят ко Дню рождения Ленобласти
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    Главные достопримечательности Выборга готовят ко Дню рождения Ленобласти

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    Главные достопримечательности Выборга готовят ко Дню рождения Ленобласти

    Выборг, 24 июля. В этом году Ленинградская область 4 августа отметит свой 91-й День рождения. Праздник будут отмечать в Выборге. Корреспондент ФАН приняла участие в пресс-туре по главным культурным объектам города, где чиновники рассказали о готовности города к празднику.

    В рамках подготовки города к празднованию Дня рождения региона состоялось открытие музейного объекта культурного наследия «Каземат», который располагается в левом фланге бастиона «Панцерлакс». Площадь объекта составляет 14 тысяч квадратных метров.

    Также для журналистов провели экскурсию по историческому центру города, в частности, по объектам, которые находятся на реставрации.  Среди них спрятанная в строительных лесах Башня Ратуши, чиновники пообещали отреставрировать достопримечательность к концу года и проводить экскурсии. Также до конца года восстановят один из главных объектов города — Часовую башню.

    Ранее завершилась реставрация Дома Купеческой Гильдии. Объект культурного значения примет участие в праздновании Дня рождения Ленобласти.

    Напомним, в этом году Выборг выбран столицей Ленинградской области. Город получил средства из регионального бюджета на благоустройство, а также право стать центром праздничных мероприятий в Ленобласти. Столица Ленобласти выбирается на один год.

    Главные достопримечательности Выборга готовят ко Дню рождения Ленобласти

    Главные достопримечательности Выборга готовят ко Дню рождения Ленобласти

    Автор: Оксана Стяжкина
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