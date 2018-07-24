Движение на КАД парализовано из-за массовых аварий

Санкт-Петербург, 24 июля. Повсеместные аварии с участием нескольких автомобилей стали причиной восьмикилометрового затора на КАД утром 24 июля.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте», авария с участием четырех машин произошла на внутреннем кольце КАД между Софийской улицей и съездом на проспект Обуховской Обороны. В результате столкновения один автомобиль перевернулся. Занято две полосы движения.

Информации о пострадавших не поступало. Движение на данном участке было затруднено, что стало причиной многокилометрового затора.