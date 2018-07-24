Меню
Общество
Движение на площади Островского в Петербурге ограничат из-за фестиваля «Петроджаз»
Политика
Онкобольного мальчика доставят в Россию из Сирии через аэродром «Хмеймим» — Федотов
Следующая новость
Загрузка...

    Движение на площади Островского в Петербурге ограничат из-за фестиваля «Петроджаз»

    47

    Движение на площади Островского в Петербурге ограничат из-за фестиваля «Петроджаз»

    Санкт-Петербург, 24 июля. Движение на площади Островского в центре Петербурга ограничат с 24 по 30 июля из-за проведения фестиваля «Петроджаз». Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

    В связи с проведением международного музыкального фестиваля «Петроджаз» движение в центре Петербурга ограничат. Так, нельзя будет парковать автомобили на площади Островского в период проведения фестиваля с 24 по 30 июля.

    Кроме того, с 09.00 25 июля до 12.00 30 июля площадь Островского, улица Зодчего Росси и переулок Крылова будут закрыты для движения транспорта. На этих улицах парковка также запрещена с 09.00 24 июля до 09.00 25 июля.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.