Совместные учения МЧС и «Водоканала» пройдут в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 24 июля. Совместные учения спасателей МЧС, сотрудников ГУП «Водоканал» и коммунальных структур пройдут в Центральном районе Петербурга 24 июля. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Водоканала».

Согласно легенде учений, температура воздуха на улице составляет -10 градусов. Сотрудникам МЧС и организаций необходимо устранить прорыв трубы в Центральном районе, где от ЧП просел асфальт, а холодная вода хлынула на проезжую часть. Несмотря на то, что задачи тренировки и ситуация условные, отработка будет происходить в реальном времени.

Подобные мероприятия проводят для проверки готовности ответственных организаций к ЧП, а также тренировки слаженных действий и совершенствования навыков.