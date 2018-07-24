Меню
Общество
Совместные учения МЧС и «Водоканала» пройдут в центре Петербурга
Политика
Рига сообщила о двух кораблях ВМС России возле границ Латвии
Следующая новость
Загрузка...

    Совместные учения МЧС и «Водоканала» пройдут в центре Петербурга

    58

    Совместные учения МЧС и «Водоканала» пройдут в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 24 июля. Совместные учения спасателей МЧС, сотрудников ГУП «Водоканал» и коммунальных структур пройдут в Центральном районе Петербурга 24 июля. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Водоканала».

    Согласно легенде учений, температура воздуха на улице составляет -10 градусов. Сотрудникам МЧС и организаций необходимо устранить прорыв трубы в Центральном районе, где от ЧП просел асфальт, а холодная вода хлынула на проезжую часть. Несмотря на то, что задачи тренировки и ситуация условные, отработка будет происходить в реальном времени.

    Подобные мероприятия проводят для проверки готовности ответственных организаций к ЧП, а также тренировки слаженных действий и совершенствования навыков.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.