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В Петербурге снесли казармы служащих Варшавского вокзала
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    В Петербурге снесли казармы служащих Варшавского вокзала

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    В Петербурге снесли казармы служащих Варшавского вокзала

    Санкт-Петербург, 24 июля. Исторические здания казарм для служащих Варшавского вокзала сравняли с землей. Здания располагались на Малой Митрофаньевской улице и являлись единственной сохранившейся постройкой бывшего вокзального комплекса. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» со ссылкой на представителя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

    «Два дома для служащих Варшавского вокзала были рекомендованы к включению в реестр объектов культурного наследия ещё в 2013 году», — отметили в обществе охраны.

    Казармы построены не позднее 1854 года и являются одними из первых построек в истории железнодорожного строительства в России.

    Куйбышевский суд Петербурга постановил внести здания казарм в список культурного наследия Петербурга, однако соответствующее распоряжение городского комитета так и не поступило. В итоге, два здания снесли за один день.

    Автор: Софья Куликова
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