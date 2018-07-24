В Петербурге снесли казармы служащих Варшавского вокзала

Санкт-Петербург, 24 июля. Исторические здания казарм для служащих Варшавского вокзала сравняли с землей. Здания располагались на Малой Митрофаньевской улице и являлись единственной сохранившейся постройкой бывшего вокзального комплекса. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» со ссылкой на представителя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

«Два дома для служащих Варшавского вокзала были рекомендованы к включению в реестр объектов культурного наследия ещё в 2013 году», — отметили в обществе охраны.

Казармы построены не позднее 1854 года и являются одними из первых построек в истории железнодорожного строительства в России.

Куйбышевский суд Петербурга постановил внести здания казарм в список культурного наследия Петербурга, однако соответствующее распоряжение городского комитета так и не поступило. В итоге, два здания снесли за один день.