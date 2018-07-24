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Новый железнодорожный маршрут свяжет Петербург и Будогощь
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    Новый железнодорожный маршрут свяжет Петербург и Будогощь

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    Новый железнодорожный маршрут свяжет Петербург и Будогощь

    Санкт-Петербург, 24 июля. Новый железнодорожный маршрут запущен 24 июля. Электропоезд ЭД4М свяжет Петербург, Кириши и Будогощь. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

    Первое отправление электропоезда по ежедневному маршруту состоится 25 июля. Электропоезд №6051 будет курсировать ежедневно, кроме воскресенья. Первое отправление состоится со станции Будогощь, поезд проследует через Кириши, Малуксу, Старую Малуксу, Мгу, Дачу Долгорукова и прибудет на Ладожский вокзал Северной столицы.

    В обратном направлении проследует электропоезд №6052 ежедневно, кроме субботы. Поезд отправится с Ладожского вокзала через станции Мга, Старая Малукса, Малукса, Кириши и прибудет в Будогощь.

    Вместимость электропоезда составляет 567 мест, головные вагоны оснащены биотуалетами, а в каждом вагоне работает система поддержания микроклимата. Также состав оборудован прислонно-сдвижными дверями.

    Автор: Софья Куликова
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