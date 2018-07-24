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Хоккейный Кубок Петрова покажут на VK Fest в Петербурге
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    Хоккейный Кубок Петрова покажут на VK Fest в Петербурге

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    Хоккейный Кубок Петрова покажут на VK Fest в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 июля. Хоккейный клуб «Динамо» представит Кубок Петрова в зоне хоккейного клуба на фестивале «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Instagram».

    «Встречаемся на самом крутом фестивале лета уже в эти выходные! #VKfest не обойдется без чемпионской лаундж-зоны «Динамо», где вы сможете комфортно отдохнуть в компании главного трофея Высшей хоккейной лиги и сделать памятные фото с кубками», — говорится в сообщении.

    Кроме того, отмечается, что на площадке хоккейного клуба гости фестиваля смогут воспользоваться станциями зарядки гаджетов, сделать прическу и макияж болельщиков, а также поучаствовать в лотереи и выиграть билеты на игру или сувениры.

    Напомним, в прошедшем сезоне «Динамо» впервые завоевал главный трофей Высшей хоккейной лиги. В финальной серии команда выиграла «СКА-Нева». Новый сезон начнется уже 5 сентября. Первым соперником «Динамо» станет «СКА-Нева».

    Встречаемся на самом крутом фестивале лета уже в эти выходные! #VKfest не обойдётся без чемпионской лаундж-зоны «Динамо», где вы сможете комфортно отдохнуть в компании главного трофея Высшей хоккейной лиги и сделать памятные фото с кубками. К вашим услугам также станция для зарядки гаджетов, креативные прически и макияж для болельщиков. Вишенка на торте — беспроигрышная лотерея с билетами на хоккей и сувенирами от клуба. ⠀ Подробности и билеты @vk_fest

    Публикация от ХК "Динамо Санкт-Петербург" (@hcdynamospb)

    Автор: Софья Куликова
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