Хоккейный Кубок Петрова покажут на VK Fest в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июля. Хоккейный клуб «Динамо» представит Кубок Петрова в зоне хоккейного клуба на фестивале «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Instagram».

«Встречаемся на самом крутом фестивале лета уже в эти выходные! #VKfest не обойдется без чемпионской лаундж-зоны «Динамо», где вы сможете комфортно отдохнуть в компании главного трофея Высшей хоккейной лиги и сделать памятные фото с кубками», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на площадке хоккейного клуба гости фестиваля смогут воспользоваться станциями зарядки гаджетов, сделать прическу и макияж болельщиков, а также поучаствовать в лотереи и выиграть билеты на игру или сувениры.

Напомним, в прошедшем сезоне «Динамо» впервые завоевал главный трофей Высшей хоккейной лиги. В финальной серии команда выиграла «СКА-Нева». Новый сезон начнется уже 5 сентября. Первым соперником «Динамо» станет «СКА-Нева».