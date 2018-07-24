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В Петербурге установлен рекорд потребления электричества
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    В Петербурге установлен рекорд потребления электричества

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    В Петербурге установлен рекорд потребления электричества

    Санкт-Петербург, 24 июля. В энергосистеме Петербурга и Ленинградской области 20 июля был установлен новый рекорд потребления электрической мощности в летний период. Об этом сообщает пресс-служба филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада».

    По данным компании, около 11.00 20 июля потребление электроэнергии в городе составило 5,2 тысяч МВт, что на 309 МВт больше прежнего летнего рекорда 2016 года. Высокая нагрузка связана с жаркой погодой и температурой воздуха, которая этим летом превышает климатические нормы.

    Несмотря на пиковую нагрузку, энергосистема работает без перебоев.

    Автор: Софья Куликова
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