В Петербурге установлен рекорд потребления электричества

Санкт-Петербург, 24 июля. В энергосистеме Петербурга и Ленинградской области 20 июля был установлен новый рекорд потребления электрической мощности в летний период. Об этом сообщает пресс-служба филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада».

По данным компании, около 11.00 20 июля потребление электроэнергии в городе составило 5,2 тысяч МВт, что на 309 МВт больше прежнего летнего рекорда 2016 года. Высокая нагрузка связана с жаркой погодой и температурой воздуха, которая этим летом превышает климатические нормы.

Несмотря на пиковую нагрузку, энергосистема работает без перебоев.