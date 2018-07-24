Новые ограничения движения вступят в силу 26 июля в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июля. Новые ограничения движения ждут петербуржцев с 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Движение транспорта по проспекту Авиаконструкторов на участке от улицы Шаврова до улицы Ильюшина будет ограничено с 26 июля по 06.00 3 сентября. На участке будет проводиться ремонт трамвайных путей.

С 26 июля по 1 сентября в период с 21.00 до 01.00 для движения будет закрыт Большеохтинский мост в связи с проведением работ по размещению временного ограждения.

Также с 26 июля по 18 августа нельзя будет проехать по проспекту Тореза около дома №82. Там будет проводиться реконструкция.

ГАТИ просит петербуржцев заранее планировать удобный маршрут.