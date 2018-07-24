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Автобус увяз в песке в петербургском парке 300-летия
Россия
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    Автобус увяз в песке в петербургском парке 300-летия

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    Автобус увяз в песке в петербургском парке 300-летия

    Санкт-Петербург, 24 июля. Очевидцы вечером 23 июля заметили в парке 300-летия Петербурга желтый автобус, который увяз в песке на пляже.

    Транспортной средство застряло в песке и буксовало, на помощь подоспел телескопический погрузчик, однако и эта техника не справилась с песком и благополучно застряла.

    Как сообщают очевидцы, через несколько часов транспортные средства выбрались из песка и покинули пляж. Пользователи социальных сетей предположили, что автобус планировали использовать на фестивале «VK Fest», который пройдет 28 и 29 июля. Возможно, автобус хотели превратить в общественный туалет или раздевалку, как отмечают пользователи, этих услуг на пляже не хватает.

    Автор: Софья Куликова
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