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Спортивным директором «Зенита» станет скаут «Манчестер Юнайтед» Рибальта
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    Спортивным директором «Зенита» станет скаут «Манчестер Юнайтед» Рибальта

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    Спортивным директором «Зенита» станет скаут «Манчестер Юнайтед» Рибальта

    Санкт-Петербург, 24 июля. Скаут «Манчестер Юнайтед» Хавьер Рибалта займет пост спортивного директора «Зенита». Об этом сообщил журналист Manchester Evening News Киран Келли в «Twitter».

    «Хавьер Рибальта покидает пост ведущего скаута в «МЮ» после года работы в клубе. Рибальта станет новым спортивным директором «Зенита», — написал Келли.

    Рибальта работал в «МЮ» с 2017 года, до этого он пять лет провел в «Ювентусе», работал в «Милане», «Торино» и «Новаре».

    Напомним, в октябре 2017 года умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. На должность был назначен Оресте Чинквини, который занимал пост заместителя спортивного директора.

     

    Автор: Софья Куликова
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