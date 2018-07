Спортивным директором «Зенита» станет скаут «Манчестер Юнайтед» Рибальта

Санкт-Петербург, 24 июля. Скаут «Манчестер Юнайтед» Хавьер Рибалта займет пост спортивного директора «Зенита». Об этом сообщил журналист Manchester Evening News Киран Келли в «Twitter».

Рибальта работал в «МЮ» с 2017 года, до этого он пять лет провел в «Ювентусе», работал в «Милане», «Торино» и «Новаре».

Напомним, в октябре 2017 года умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. На должность был назначен Оресте Чинквини, который занимал пост заместителя спортивного директора.

Javier Ribalta has left his role as United's chief scout to become Zenit's new sporting director after just a year at club. Understand 'no bad reason' behind move and Spaniard sees it as a 'great challenge' and chance to step up into a new position. #mufc