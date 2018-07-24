Спортивным директором «Зенита» станет скаут «Манчестер Юнайтед» Рибальта

Санкт-Петербург, 24 июля. Скаут «Манчестер Юнайтед» Хавьер Рибалта займет пост спортивного директора «Зенита». Об этом сообщил журналист Manchester Evening News Киран Келли в «Twitter».

«Хавьер Рибальта покидает пост ведущего скаута в «МЮ» после года работы в клубе. Рибальта станет новым спортивным директором «Зенита», — написал Келли.

Рибальта работал в «МЮ» с 2017 года, до этого он пять лет провел в «Ювентусе», работал в «Милане», «Торино» и «Новаре».

Напомним, в октябре 2017 года умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. На должность был назначен Оресте Чинквини, который занимал пост заместителя спортивного директора.