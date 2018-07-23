В Петербурге пожарные спасли увязшую в грязи бездомную собаку

Санкт-Петербург, 23 июля. Утро 23 июля началось у петербургский пожарных со спасательной операции. Сотрудники МЧС вызволили из грязи бездомного пса, который гулял на стройке и угодил в смесь глины и песка.

По словам очевидцев, около 06.00 сотрудники АЗС услышали скулящую собаку на соседней стройке. Работки заметили собаку недалеко от котлована в мокром песке. Животное не могло выбраться из затягивающей грязи и отчаянно скулило.

На место инцидента прибыли спасатели МЧС. Они вытащили четвероногого из грязи, хотя пес не был рад избавителям и пытался их покусать. Собака немного отдохнула, попила воды и убежала подальше от стройки.