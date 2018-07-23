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В Петербурге пожарные спасли увязшую в грязи бездомную собаку
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    В Петербурге пожарные спасли увязшую в грязи бездомную собаку

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    В Петербурге пожарные спасли увязшую в грязи бездомную собаку

    Санкт-Петербург, 23 июля. Утро 23 июля началось у петербургский пожарных со спасательной операции. Сотрудники МЧС вызволили из грязи бездомного пса, который гулял на стройке и угодил в смесь глины и песка.

    По словам очевидцев, около 06.00 сотрудники АЗС услышали скулящую собаку на соседней стройке. Работки заметили собаку недалеко от котлована в мокром песке. Животное не могло выбраться из затягивающей грязи и отчаянно скулило.

    На место инцидента прибыли спасатели МЧС. Они вытащили четвероногого из грязи, хотя пес не был рад избавителям и пытался их покусать. Собака немного отдохнула, попила воды и убежала подальше от стройки.

    Автор: Софья Куликова
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