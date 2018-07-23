Срок получения визы в Англию для петербуржцев увеличился до полутора месяцев

Санкт-Петербург, 23 июля. Петербуржцам посоветовали заранее оформлять визы в Великобританию. Несмотря на то, что процедура оформления британской визы не изменилась, документы лучше подавать заранее. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Британское консульство официально закрылось в Петербурге 1 августа. По сообщению визового центра Великобритании, закрытие дипмиссии не повлияет на порядок оформления документов.

«Визовый центр в Санкт-Петербурге будет принимать и выдавать документы в прежнем режиме. Никаких ограничений на оформление виз для граждан России нет», — говорится в сообщении визового центра.

Однако, закрытие Генконсульства может повлиять на сроки принятия решений и выдачи виз, поэтому жителям Петербурга и Северо-Западного округа советуют заранее подавать документы, примерно за полтора месяца до даты поездки.

Согласно расписанию визового центра, петербуржцы, которые подают на британскую визу 23 июля, могут получить ее 13 августа.