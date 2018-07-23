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Срок получения визы в Англию для петербуржцев увеличился до полутора месяцев
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    Срок получения визы в Англию для петербуржцев увеличился до полутора месяцев

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    Срок получения визы в Англию для петербуржцев увеличился до полутора месяцев

    Санкт-Петербург, 23 июля. Петербуржцам посоветовали заранее оформлять визы в Великобританию. Несмотря на то, что процедура оформления британской визы не изменилась, документы лучше подавать заранее. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

    Британское консульство официально закрылось в Петербурге 1 августа. По сообщению визового центра Великобритании, закрытие дипмиссии не повлияет на порядок оформления документов.

    «Визовый центр в Санкт-Петербурге будет принимать и выдавать документы в прежнем режиме. Никаких ограничений на оформление виз для граждан России нет», — говорится в сообщении визового центра.

    Однако, закрытие Генконсульства может повлиять на сроки принятия решений и выдачи виз, поэтому жителям Петербурга и Северо-Западного округа советуют заранее подавать документы, примерно за полтора месяца до даты поездки.

    Согласно расписанию визового центра, петербуржцы, которые подают на британскую визу 23 июля, могут получить ее 13 августа.

    Автор: Софья Куликова
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