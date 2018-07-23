Шведская Scania запустила производство грузовиков новой модели в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Шведская компания Scania запустила производство грузовиков нового поколения в Петербурге. В этом году планируют выпустить около 400 грузовиков в режиме мелкоузловой сборки.

По словам генерального директора «Scania Russia» Войцеха Ровински, для выпуска грузовиков нового поколения в Петербурге было модернизировано оборудование и усовершенствованы технологии по установке самосвальных надстроек на шасси. Завод первым модернизировали для выпуска техники нового поколения. В последующем опыт завода в Петербурге будет применен на других производствах Scania.

Также Ровински отметил, что персонал завода был специально обучен для работы на новом производстве.