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Шведская Scania запустила производство грузовиков новой модели в Петербурге
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    Шведская Scania запустила производство грузовиков новой модели в Петербурге

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    Шведская Scania запустила производство грузовиков новой модели в Петербурге

    Санкт-Петербург, 23 июля. Шведская компания Scania запустила производство грузовиков нового поколения в Петербурге. В этом году планируют выпустить около 400 грузовиков в режиме мелкоузловой сборки.

    По словам генерального директора «Scania Russia» Войцеха Ровински, для выпуска грузовиков нового поколения в Петербурге было модернизировано оборудование и усовершенствованы технологии по установке самосвальных надстроек на шасси. Завод первым модернизировали для выпуска техники нового поколения. В последующем опыт завода в Петербурге будет применен на других производствах Scania.

    Также Ровински отметил, что персонал завода был специально обучен для работы на новом производстве.

    Автор: Софья Куликова
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