Заказчик отменил закупку эскалаторов для станции «Технологический институт» в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Конкурс на поставку четырех эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода для вестибюля станции метро «Технологический институт-1» отменен. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», которое является заказчиком, разместило информацию о конкурсе в конце июня. Начальная цена контракта составила 430 млн рублей.

Согласно проекту, на станции «Технологический институт – 1» планировалось заменить три существующих эскалатора на четыре новых, разработанных «Метростроем».