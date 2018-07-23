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Заказчик отменил закупку эскалаторов для станции «Технологический институт» в Петербурге
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    Заказчик отменил закупку эскалаторов для станции «Технологический институт» в Петербурге

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    Заказчик отменил закупку эскалаторов для станции «Технологический институт» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 23 июля. Конкурс на поставку четырех эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода для вестибюля станции метро «Технологический институт-1» отменен. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

    СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», которое является заказчиком, разместило информацию о конкурсе в конце июня. Начальная цена контракта составила 430 млн рублей.

    Согласно проекту, на станции «Технологический институт – 1» планировалось заменить три существующих эскалатора на четыре новых, разработанных «Метростроем».

    Автор: Софья Куликова
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