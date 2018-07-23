Петербургская делегация во главе с Албиным отправилась в Сингапур

Санкт-Петербург, 23 июля. Петербургская делегация во главе с вице-губернатором города Игорем Албиным посетит Сингапур, где с 23 по 27 июля проведет встречи с представителями Агентства по кооперации республики. Об этом сообщает пресс-служба Игоря Албина.

По данным пресс-службы, в состав делегации входят представители комитета по транспорту Петербурга, комитета по развитию транспортной инфраструктуры, комитета по градостроительству и архитектуре, комитета по внешним связям, а также комитета по информатизации и связи. Кроме представителей власти рабочий визит в Сингапур нанесут руководители СПб ГКУ «Организатор перевозок», СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и других компаний.

В рамках визита пройдут встречи и переговоры, посвященные внедрению проекта «Интеллектуальная транспортная система», который разработан сингапурскими специалистами для Петербурга.

Также в ходе визита обсудят возможности сотрудничества в сферах мусоропереработки, портовой инфраструктуры, городского планирования и архитектуры.