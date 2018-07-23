Росприроднадзор возбудил дело из-за загрязнения реки Оккервиль в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Росприроднадзор по Петербургу приостановил работы, из-за которых в реку Оккервиль попал бетонит, и возбудил административное дело по факту нарушения.

Сотрудники ведомства выявили нарушения технологии ведения магистрального водовода. Компания «СитиСтрой» проводила работы по горизонтальному бурению и закачиванию глиносодержащей смеси в скважину рядом с рекой. Смесь попала в реку, из-за этого водоем окрасился в белый цвет. Ведомство приостановило все работы на участке 23 июля.

В отношении компании возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил охраны водных объектов». Компании «СитиСтрой» грозит штраф в размере от 30 до 40 тысяч рублей.

Ранее, 11 июля, петербуржцы заметили, что Оккервиль окрасился в белый цвет. Администрация района сообщила, что рядом с рекой ведутся работы, в ходе которых в реку вытекла белые глина. Специальная очистка водоема производиться не будет, так как глина сама осядет на дно.