Уплотниловка в чистом виде: петербуржцы пытаются спасти парк Александрино и самих себя

На юго-западе Петербурга вновь бушуют реновационные страсти: в июле СК «Воин-В» начала строительство нового дома. Вопреки всем обещаниям, застройщик продолжает уплотнительную застройку, превратившую жизнь местных жителей в ад, и все это происходит по согласованию надзорных органов. Подробности — в специальном репортаже Федерального агентства новостей о последствиях городской программы развития застроенных территорий в Кировском районе.

Игра в наперстки

Землю под объекты фирма получила от города бесплатно, в рамках программы реновации. Общая стоимость четырех участков только по кадастру составляет около 400 млн рублей. Согласование проекта подписывала еще Валентина Матвиенко, и какое-то время жители верили, что их действительно расселят. Они готовы были потерпеть неудобства ради светлого будущего. Но при губернаторе Полтавченко стало понятно, что граждане так и останутся жить в хрущевках, где-то у подножий пафосных ЖК «Шереметевский дворец», «Бенуа» и «Усадьба Воронцовых», выросших вплотную к домам.

Генеральный директор компании Олег Глущенко официально объявил СМИ о готовности заняться расселением домов еще в 2008 году, но с тех пор ни одного дома снесено не было, расселили всего одну хрущевку (и то не до конца), тут же превратив ее в общежитие для рабочих «Воин-В» и сотрудников Жилкомсервиса № 1.

Наконец, в мае 2018 года город отказал застройщику в продлении договора «о развитии застроенных территорий». Тогда Глущенко попытался отменить это решение через суд, но проиграл. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: из программы реновации СК «Воин-В» вышла (то есть расселять никого не должна), зато разрешение на строительство продолжает действовать до конца года. Значит, можно смело строить квартиры на продажу, причем на бесплатной земле.

Теперь для компании самое главное — закончить все работы до «часа икс». Жилье в зеленом квартале с прекрасным видом на исторический парк пользуется спросом, так что Глущенко оправдывает свои действия интересами дольщиков. К настоящему моменту им сданы в эксплуатацию три восемнадцатиэтажных жилых дома, еще два застраиваются.

Более того, прессе бизнесмен заявляет, что в планах компании — уговорить городские власти на застройку еще 10 домов. Куда, конечно, он обязательно заселит часть страдающих от строительной какофонии обитателей «хрущевок». Но жители больше ничему не верят, и у них есть на это все основания. Из многочисленных обещаний Глущенко пока мало что выполнено, да и кривил душой бизнесмен часто. Так, когда в декабре 2017 года начались работы по установке башенного крана (того самого, который сейчас возвышается над новой стройкой), директор «Воин-Н» рассказывал, что это строительство колодца. Судя по всему, колодец не получился.

Кроме того, уже несколько лет он заверяет, что в ближайшем будущем построит подземный паркинг. Правда, технически строить его под хрущевками как минимум проблематично, а пустых мест не осталось. Зато можно сделать пафосную имитацию въезда в паркинг, которого нет.

В общем, дольщики, интересами которых директор «Воин-Н» так любит оправдывать свои действия, вряд ли поблагодарят его после завершения работ. В квартале работает всего один детсад (и построить другой технически сложно), две школы (одна из которых балетная), не решен вопрос с дорогами. Все это, конечно же, было давно обещано властями и застройщиком, но ни одного шага в сторону решения вопроса не предпринято.

«Это нонсенс, что застройщика до сих пор оттуда не выгнали, — прокомментировал ФАН ситуацию на Ульянке основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. — Эти участки надо отбирать, налагать на застройщика штраф, а то и просто сажать его в тюрьму. Десять лет эта компания терроризирует весь квартал. Шум, грязь, пыль с раннего утра до позднего вечера, все прямо под окнами домов. А протестные акции происходят днем, когда молодые на работе и «на войну» идут старики. Я видел, как пенсионеров просто спихивают с дороги. В прошлом году, когда они в очередной раз распустили руки и отпихнули пожилую даму, я пришел и приковал себя наручниками к воротам. Если они такие умные — подошли бы и выпихнули меня. Что касается самой застройки, то это уплотниловка в чистом виде. Я уж не говорю о том, что ежедневно нарушается закон о шуме, заезд к строительным объектам проходит через парк Александрино — памятник истории и культуры федерального значения! Машины разбивают там пешеходные аллеи, пылят. Есть серьезные подозрения, что гибель деревьев в парке — следствие того, что при застройке была нарушена система взаимодействия водоемов. Это строительство может просто погубить часть паркового комплекса».

Дела запрудные

Повод тревожиться у градозащитников есть. Новый дом действительно строят на месте одного из прудов водной системы парка. После начала работ остаток водоема стал заболачиваться, в парке начали гибнуть деревья, а уровень воды в основных прудах понизился. Зато воды хватает в котловане под фундамент: ее круглосуточно откачивают шлангами в канализацию. Параллельно вдоль восточной границы участка строится дамба, а вдоль западной забит укрепляющий шпунт. Дело в том, что исторически на месте будущего болотца протекал ручей Ульянка. В 60-х годах он был запружен и вошел в систему парковых водоемов парка Александрино.

«Эта часть пруда отмечена на многих картах, но не занесена в РГИС, поэтому его не удалось отстоять, — рассказал ФАН исполняющий обязанности руководителя градозащитной группы «Эра» Николай Лаврентьев. — В пруд сливается вода из дренажа теплосети, и туда же через грунт уходила вода из «титульного» паркового водоема. Сейчас остатки пруда превращаются в болото, и сложно прогнозировать, к чему приведет такое вмешательство в водную систему парка. Новый строительный участок был сформирован прямо на пруду, даже на схеме границ земельного участка подписано, что это так. Тем не менее границы были утверждены. Мы выиграли суд в первой инстанции, но городской суд отменил решение из-за того, что мы якобы пропустили трехмесячный срок обжалования. Не помогло даже вмешательство природоохранной прокуратуры».

Техника безобразности

Поскольку застройщику надо все сделать до декабря, работа на объекте кипит с семи утра до позднего вечера, а воду из котлована качают вообще круглосуточно. Прямо под окнами, в нескольких метрах от жилого дома, грохочет строительная техника, забиваются сваи, кричат рабочие. Что характерно, закон о тишине неинтересен не только застройщику, но и комитету по вопросам законности и правопорядка. Как сообщили ФАН местные жители, вызывать полицию бесполезно, сам комитет отделывается отписками, а акты по итогам выездов сотрудники составлять отказываются, если вообще приезжают.

Днем же по парковым дорогам и внутридворовым территориям идет тяжелая строительная техника, причем станция обмывки колес, по данным источника, имеется лишь на бумаге. В январском решении городского суда (который жители проиграли) написано, что к участку имеются асфальтированные подъезды. Когда-то одна из парковых тропинок вдоль домов действительно была заасфальтирована, но лишь частично.

О том, что такое нормальное перемещение по дворам, жители тоже забыли. Кварталы превратились в хитрый лабиринт переходов, часть из которых проложена за решетками заборов, часть сделана из досок. Как передвигаются по таким «одноколейкам» маломобильные граждане, остается загадкой — по многим участкам коляска просто не пройдет.

Но самое главное, что жители теперь постоянно переживают за свою безопасность. Стрелы строительных кранов выходят за пределы участков, работают над пешеходными дорожками и даже территорией школы. При этом далеко не везде забор оснащен защитными козырьками. Строительство нового объекта началось со скандала: жители выложили в Сеть видео, на котором рабочие едва не попали сваей в окно жилого дома. Однако должной реакции, судя по всему, до сих пор не последовало, а застройщик продолжает пользоваться излюбленным приемом: «не пойман — не вор, пойман — буду долго оспаривать».

Великие стрелочники

За годы сражений за Александринку жители обращались во все инстанции. Писали (и приходили) в прокуратуру, к губернатору, в ЗАКС, в Думу, в полпредство, в Совет Федерации, в ГАТИ, КГИОП, КГА, в комитеты по образованию (ради школы), благоустройству, энергетике, законности и правопорядку, а также в Стройнадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, СЗФО и много куда еще. Сейчас они получают поддержку только из управления министерства культуры: проверки подтвердили, что КГИОП недостаточно хорошо охраняет объект культурного наследия. Правда, сам КГИОП с результатами проверки тут же не согласился и уже полтора года их оспаривает. Прокуратура же, по словам местных жителей, последние 2 года «работает почтовым отделением», перенаправляя обращения.

«Раньше они проводили проверки, но теперь даже не пытаются выйти, — пожаловалась активистка парка Александрино Наталья Баланюк. — Застройщик знает, что совершенно безнаказан. Власти, обещавшие нам расселение, не только обманули, но и помогли превратить жизнь в ад. Иногда начинает казаться, что нам не устоять перед этой ордой псевдонадзорных ведомств. Каждый отвечает за свою пуговицу, общей картины никто не видит и видеть не хочет, градостроительная политика в городе преступна, это просто вредительство. Но все же у нас есть Конституция, и мы продолжаем верить, что она гарантирует нам права. Поэтому мы не остановимся, мы всего лишь хотим жить в правовом государстве».

ФАН направило запросы в профильные ведомства. В настоящий момент все они согласились общаться с редакцией только письменно. Но мы будем с нетерпением ждать их ответов, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.