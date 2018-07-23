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Вице-губернатор Петербурга рассказал, как будут использовать объекты ЧМ-2018
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    Вице-губернатор Петербурга рассказал, как будут использовать объекты ЧМ-2018

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    Вице-губернатор Петербурга рассказал, как будут использовать объекты ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 23 июля. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о значении Кубка Конфедераций, наследии ЧМ-2018 и подготовке к Евро-2020 в интервью «Петербургскому дневнику».

    По словам Албина, Петербургу повезло принимать матчи Кубка конфедераций, ведь это была генеральная репетиция перед чемпионатом мира по футболу. Такая подготовка позволила учесть все недостатки, а главное поверить, что ЧМ-2018 Петербургу по силам. Также вице-губернатор считает, что ЧМ-2018 провели безупречно, о чем свидетельствует реакция ФИФА и отзывы в СМИ.

    Кроме того, Албин отметил, что у каждого спортивного мероприятия свои технические, организационные требования и стандарты. Поэтому перед турнирами ведется серьезная подготовка, включающая разделение стадиона на секторы в соответствии с запросом организатора, адаптацию и временную инфраструктуру.

    «А организаторы Евро-2020 нас сильно порадовали: у них очень скромные требования. Они сопровождали всю нашу подготовку к Кубку конфедераций и чемпионату мира и сказали, что в принципе их все устраивает. Так что к 2020 году мы практически готовы», — отметил Албин.

     

    Автор: Софья Куликова
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