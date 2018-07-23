Самый старый дуб Петербурга не пережил грозу

Санкт-Петербург, 23 июля. Старейший дуб в поселке Лисий Нос не смог пережить непогоду. Накануне, 22 июля, дерево сломалось у самого корня из-за грозы.

Черешчатый дуб в заповеднике «Северное побережье Невской губы» посадили в XVIII веке. Дерево пережило немало погодных причуд, однако вчерашняя гроза стала для него фатальной. В момент падения около дерева никого не было, поэтому в происшествии никто не пострадал.

Высота дуба достигала 21 метра, а диаметр – 1,5 метров. Дуб внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев.

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