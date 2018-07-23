Петербуржец снял панорамное видео со шпиля «Лахта Центра»

Санкт-Петербург, 23 июля. Рабочий поднялся на самую высокую точку Петербурга и заснял панорамное видео с высоты птичьего полета. Потрясающий вид на Северную столицу со шпиля «Лахта Центра» вряд ли оставит кого-то равнодушным. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Петербуржец поделился видео в группе «Соседи СПЧ. Приморский район» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вид со шпиля Лахта-центра. Невероятная красота!» — написал автор видео.

Видео снято не экстремалом-любителем, а скорее профессиональным альпинистом или монтажником. В ролике видно, что специалист прикреплен несколькими страховочными тросами, а на руках у него перчатки.