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Петербуржец снял панорамное видео со шпиля «Лахта Центра»
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    Петербуржец снял панорамное видео со шпиля «Лахта Центра»

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    Петербуржец снял панорамное видео со шпиля «Лахта Центра»

    Санкт-Петербург, 23 июля. Рабочий поднялся на самую высокую точку Петербурга и заснял панорамное видео с высоты птичьего полета. Потрясающий вид на Северную столицу со шпиля «Лахта Центра» вряд ли оставит кого-то равнодушным. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

    Петербуржец поделился видео в группе «Соседи СПЧ. Приморский район» в социальной сети «ВКонтакте».

    «Вид со шпиля Лахта-центра. Невероятная красота!» — написал автор видео.

    Видео снято не экстремалом-любителем, а скорее профессиональным альпинистом или монтажником. В ролике видно, что специалист прикреплен несколькими страховочными тросами, а на руках у него перчатки.

     

     

    Автор: Софья Куликова
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