«Зенит-2» уступил «Чертаново» на домашнем стадионе «Петровский»

Санкт-Петербург, 23 июля. «Зенит-2» встретился с московским «Чертаново» в рамках второго тура Футбольной национальной лиги. Матч состоялся на домашнем поле «Зенита-2» на стадионе «Петровский» в Петербурге. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Матч состоялся накануне, 22 июля, и завершился победой столичного «Чертаново» со счетом 2:1. Первый гол в ворота «Чертанова» отправил Кирилл Макеев на седьмой минуте матча. Однако во втором тайме столичной команде удалось отыграться – по одному голу забили Роман Ежов и Владислав Сарвели.

«Все наши 20 игроков важны в стадии определения состава. У нас не было времени сыграться и определить его. Нужно добывать очки, показывать игру, но в то же время развивать ребят», — рассказал главный тренер «Зенита-2» Александр Горшков.

В первом туре чемпионата петербургская команда с таким же счетом уступила «Тамбову» на домашнем поле. На данный момент команда не заработала ни одного очка и занимает 16-е место в турнирной таблице.