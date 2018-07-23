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Октябрьскую набережную в Петербурге затопило из-за сильного дождя
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    Октябрьскую набережную в Петербурге затопило из-за сильного дождя

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    Октябрьскую набережную в Петербурге затопило из-за сильного дождя

    Санкт-Петербург, 23 июля. В Петербурге из-за обильных осадков затопило Октябрьскую набережную накануне, 22 июля. Из-за высокого уровня воды на проезжей части скопилась автомобильная пробка. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

    «В выходной день на Октябрьской набережной, вот собственно эта лужица стала причиной пробки», — пишут пользователи социальной сети.

    Кроме того, из-за сильного ливня в поселке Лисий Нос не выдержал грозы один из старейших дубов Петербурга. Дерево, высотой 21 метров и диаметром 1,5 метров, надломилось и упало. Дуб внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев.

    Автор: Софья Куликова
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