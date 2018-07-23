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    Новый спортивный комплекс построят в Невском районе Петербурга

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    Новый спортивный комплекс построят в Невском районе Петербурга

    Санкт-Петербург, 23 июля. Уникальный спортивный комплекс построят в Невском районе на пересечении улицы Подвойского и проспекта Большевиков. На данный момент администрация района ищет компанию, которая разработает проект. Об этом сообщает издание «Невские Новости».

    Планируется, что в комплексе разместятся зал для мини-футбола, баскетбольная площадка, зал для гандбола, также спортивные зоны для самбо, дзюдо и греко-римской борьбы и зал для аэробики.

    На разработку проекта строительства потратят два года, строительство планируют начать в 2020 году. При этом из городского бюджета на разработку проекта выделят 12 млн рублей.

    Рядом с планируемым спорткомплексом расположен ряд жилищных комплексов, что обеспечит популярность и востребованность спортивного проекта.

    Автор: Софья Куликова
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