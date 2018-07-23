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Сотрудники Русского музея требуют не допустить его разрушения
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    Сотрудники Русского музея требуют не допустить его разрушения

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    Сотрудники Русского музея требуют не допустить его разрушения

    Санкт-Петербург, 23 июля. Сотрудники Государственного Русского музея обратились к директору Владимиру Гусеву с просьбой не допустить разрушения музея из-за ремонтных работ. Хранители считают, что плохо подготовленный переезд может негативно отразиться на экспонатах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

    Хранители музея обеспокоены срочным переездом и закрытием на время реставрации главных экспонатов музея. Реконструкцию Сервизного двора Михайловского дворца софинансирует Всемирный банк. Согласно контракту, реставрация должна начаться 1 декабря 2018 года, а завершиться не позднее 1 марта 2019 года.

    Всемирный банк частично профинансирует реставрацию, стоимостью 20 млн долларов. Организация выплатит 2,5 млн долларов. Соглашение со Всемирным банком было подписано еще до введения антироссийский санкций до апреля 2020 года.

    Автор: Софья Куликова
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