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Шнур пробежал 10 километров на марафоне «Белые ночи»
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    Шнур пробежал 10 километров на марафоне «Белые ночи»

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    Шнур пробежал 10 километров на марафоне «Белые ночи»

    Санкт-Петербург, 22 июля. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал участником международного пробега «Белые ночи» в Петербурге. Музыкант пробежал десять километров.

    Шнур решился пробежать десять километров. Он вышел на старт под номером 10632. Составил компанию музыканту в забеге сын директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского Борис Пиотровский.

    «Белые Ночи 10 км!» — написал Шнур. 

     

    Белые Ночи 10 км!!!! @bpiotrovsky

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    Более 11 тысяч человек участвовали в забеге, каждый мог выбрать комфортную для себя дистанцию — 10 километров или 42 километра. Стоит отметить, что любители бега не упустили возможность сделать селфи с лидером «Ленинграда» во время забега.

    Автор: Дарья Смолина
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