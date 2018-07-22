Шнур пробежал 10 километров на марафоне «Белые ночи»

Санкт-Петербург, 22 июля. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал участником международного пробега «Белые ночи» в Петербурге. Музыкант пробежал десять километров.

Шнур решился пробежать десять километров. Он вышел на старт под номером 10632. Составил компанию музыканту в забеге сын директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского Борис Пиотровский.

«Белые Ночи 10 км!» — написал Шнур.

Белые Ночи 10 км!!!! @bpiotrovsky A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Jul 22, 2018 at 12:07am PDT

Более 11 тысяч человек участвовали в забеге, каждый мог выбрать комфортную для себя дистанцию — 10 километров или 42 километра. Стоит отметить, что любители бега не упустили возможность сделать селфи с лидером «Ленинграда» во время забега.