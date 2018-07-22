Двое детей и взрослый мужчина попали под колеса авто на Ланском шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Приморском районе Петербурга: двое детей и взрослый мужчина попали под колеса автомобиля. Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях.

Как передают очевидцы, авария случилась около 16.00 на перекрестке Ланского шоссе и набережной Черной речки: водитель автомобиля допустил наезд на двоих детей и пожилого пешехода.

«Деда увезли в реанимацию, одна из девочек сидит около тротуара, вторую накрыли, и непонятно, что с ней», — отмечают очевидцы в соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Кировском районе Санкт-Петербурга: пожар произошел в двухкомнатной квартире, погибла женщина.