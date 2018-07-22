Массовое ДТП спровоцировало многокилометровые пробки под Петербургом, ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 22 июля. Массовое ДТП с участием четырех машин произошло в воскресенье вечером на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга. В районе ДТП образовались многокилометровые заторы. ФАН публикует видео с места ЧП.

Дорожная авария произошла при въезде в город Сестрорецк. На Приморском шоссе столкнулись следовавшие со стороны Петербурга автомобили «Жигули», Volkswagen, небольшой кроссовер (данные о марке разнятся. Есть сообщения, что третьим участником стала Toyota или Mazda), а также BMW X3.

По предварительной информации, никто из находившихся в автомобилях людей не получил серьезных травм, однако сами транспортные средства получили сильные повреждения.