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Общество
Фестиваль независимого кино «Чистые грезы» стартует в Петербурге
Общество
Фестиваль независимого кино «Чистые грезы» стартует в Петербурге
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    Фестиваль независимого кино «Чистые грезы» стартует в Петербурге

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    Фестиваль независимого кино «Чистые грезы» стартует в Петербурге

    Санкт-Петербург, 22 июля. Программа показов фестиваля независимого кино «Чистые грезы» стартует в Петербурге. Соответствующую информацию передает пресс-служба комитета по культуре.

    В воскресенье, 22 июля, в 18.00 стартует фестиваль «Чистые грезы», который создан был создан в 1997 году актером, режиссером Александром Башировым и кинорежиссером Александром Бурцевым.

    Классические киноработы и фильмы молодых авторов смогут увидеть в Большом зале Fish Fabrique Nouvelle, в том числе, оцифрованную версию фильма Александра Баширова «Белград, Белград!». Об этом пишет «Петербургский дневник».

    Напомним, международный марафон «Белые ночи» стартовал в воскресенье утром в Санкт-Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
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