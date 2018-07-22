Фестиваль независимого кино «Чистые грезы» стартует в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Программа показов фестиваля независимого кино «Чистые грезы» стартует в Петербурге. Соответствующую информацию передает пресс-служба комитета по культуре.

В воскресенье, 22 июля, в 18.00 стартует фестиваль «Чистые грезы», который создан был создан в 1997 году актером, режиссером Александром Башировым и кинорежиссером Александром Бурцевым.

Классические киноработы и фильмы молодых авторов смогут увидеть в Большом зале Fish Fabrique Nouvelle, в том числе, оцифрованную версию фильма Александра Баширова «Белград, Белград!». Об этом пишет «Петербургский дневник».

Напомним, международный марафон «Белые ночи» стартовал в воскресенье утром в Санкт-Петербурге.