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Пожилая женщина погибла при пожаре в Петербурге
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    Пожилая женщина погибла при пожаре в Петербурге

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    Пожилая женщина погибла при пожаре в Петербурге

    Санкт-Петербург, 22 июля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Кировском районе Санкт-Петербурга: пожар произошел в двухкомнатной квартире, погибла женщина.

    Сообщение о ЧП на улице Гладкова №11 поступило на пульт дежурного спасателя в 06.24. Огонь охватил территорию площадью семь квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать к 07.00, передает пресс-служба регионального управления МЧС.

    На месте ЧП работали 12 человек личного состава и три единицы специальной техники. Как сообщают очевидцы, пожилая женщина погибла при пожаре и еще одна попала в реанимацию.

    Пожилая женщина погибла при пожаре в Петербурге

    Автор: Алексей Громов
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