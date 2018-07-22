Пожилая женщина погибла при пожаре в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Кировском районе Санкт-Петербурга: пожар произошел в двухкомнатной квартире, погибла женщина.

Сообщение о ЧП на улице Гладкова №11 поступило на пульт дежурного спасателя в 06.24. Огонь охватил территорию площадью семь квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать к 07.00, передает пресс-служба регионального управления МЧС.

На месте ЧП работали 12 человек личного состава и три единицы специальной техники. Как сообщают очевидцы, пожилая женщина погибла при пожаре и еще одна попала в реанимацию.