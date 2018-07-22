Мотопробег в честь 80-летия Хасанских событий стартовал из Петербурга

Санкт-Петербург, 22 июля. Шестой международный ралли-пробег «Россия 10 на 10» стартовал сегодня из Санкт-Петербурга.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», пробег приурочен к 80-летию Хасанских событий и памяти тех, кто помог сохранить восточные границы страны.

Так, участие в ралли принимают девять мотоциклов, байкеры преодолеют десять тысяч километров за десять дней. У каждого будут специальные GPS-маяки, с помощью которых можно будет наблюдать за маршрутом движения участников.