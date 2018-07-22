В Петербурге на крыше электрички нашли тело подростка

Санкт-Петербург, 22 июля. Тело подростка обнаружили на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, ребенок получил смертельный удар током, после чего скончался. Его тело обнаружили на железнодорожных путях, расположенных недалеко от Балтийского вокзала.

Известно, что подростку было 14 лет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и выясняют точную причину гибели подростка. Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку.