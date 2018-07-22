Грузовой поезд загорелся в Колпинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 июля. Чрезвычайное происшествие случилось в Колпинском районе Петербурга: загорелся товарный поезд. Фотографии охваченного огнем состава появились в социальных сетях.

Пожар в локомотиве произошел рядом с поселком Понтонный в Колпинском районе в субботу, 21 июля. Поезд остановился на перегоне Ижоры — Саперная. По предварительным данным, причина возгорания — короткое замыкание, которое произошло в задней кабине тепловоза. Об этом сообщает пресс-службе регионального управления МЧС.

Пламя удалось в кратчайшие сроки ликвидировать. К счастью, погибших и пострадавших нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах ЧП. Отметим, из-за остановки поезда задержались электрички: примерно на полчаса опоздал состав, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Мга.