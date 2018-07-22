Международный марафон «Белые ночи» пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Более 11 тысяч спортсменов примут участие в легкоатлетическом марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в комитете по физической культуре и спорту правительства города.

Так, атлеты из более чем 60 стран, в том числе из Германии, Белоруссии, Китая, стран Балтии, Италии и Франции, должны будут преодолеть дистанции на 10 и 42 километра, маршрут проходит через историческую часть города. Спортсмены смогут насладиться красотой Летнего сада, набережных Фонтанки и Невы, также маршрут пролегает через центральные улицы и проспекты Санкт-Петербурга.

Марафон стартует сегодня утром, 22 июля. Будут закрыть въезды на Литейный мост с Пироговской и Арсенальной набережных и съезды с Тульской улицы и Большеохтинского моста на Синопскую набережную.

Отметим, марафон «Белые ночи» — одно из крупнейших соревнований на территории России, а петербургская трасса — одна из самых красивых в мире.