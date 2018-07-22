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Двойную радугу заметили в небе над Петербургом
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    Двойную радугу заметили в небе над Петербургом

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    Двойную радугу заметили в небе над Петербургом

    Санкт-Петербург, 22 июля. Жители и гости города на Неве заметили в небе над Петербургом необычное явление — двойную радугу. Многочисленные снимки появились в социальных сетях.

    В субботу, 21 июля, во второй половине дня прошел сильный дождь, после чего в небе образовалась двойная радуга. Явление покорило пользователей социальных сетей. И в Instagram, и «ВКонтакте» можно увидеть многочисленные фотографии разноцветных окружностей.

    Напомним, погода в воскресенье, 22 июля, будет достаточно теплой, однако ожидаются дожди и грозы. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.

    Горожан о плохих погодных условиях предупредило МЧС, подчеркнув, что не стоит находиться рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Автомобилистов просят быть предельно острожными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

    Автор: Алексей Громов
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