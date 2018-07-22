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Петербуржцам обещают дожди на протяжении всех выходных
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    Петербуржцам обещают дожди на протяжении всех выходных

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    Петербуржцам обещают дожди на протяжении всех выходных

    Санкт-Петербург, 21 июля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупреждают о том, что в выходные будут идти дожди.

    Погода в субботу, 21 июля, и в воскресенье, 22 июля, будет достаточно теплой, однако ожидаются дожди и грозы. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.

    Горожан о плохих погодных условиях предупредило МЧС, рассказав о том, что не стоит находиться рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Автомобилистов просят быть предельно острожными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

    Автор: Алексей Громов
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