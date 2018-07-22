Петербуржцам обещают дожди на протяжении всех выходных

Санкт-Петербург, 21 июля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупреждают о том, что в выходные будут идти дожди.

Погода в субботу, 21 июля, и в воскресенье, 22 июля, будет достаточно теплой, однако ожидаются дожди и грозы. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.

Горожан о плохих погодных условиях предупредило МЧС, рассказав о том, что не стоит находиться рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Автомобилистов просят быть предельно острожными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.