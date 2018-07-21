Фестиваль цветочного искусства «Императорский букет» открылся в Павловске

Санкт-Петербург, 21 июля. Фестиваль цветочного и ландшафтного искусства «Императорский букет» открылся в музее-заповеднике в Павловске.

Праздник стартовал в субботу, 21 июля, он проводится в музее в 18 раз и в текущем году посвящен столетию превращения в музеи бывших императорских резиденций Петергофа, Павловска, Царского Села и Гатчины, пишет ТАСС.

Фестиваль будет проходить в течение двух дней, гости праздника смогут увидеть театрализованные представления и выступления петербургских артистов.Также можно будет услышать концерты духового оркестра Orchestra Beat, солистов «Императорского балета», артистов Михайловского и Мариинского театров, барабанное шоу Drum Time.