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Фестиваль цветочного искусства «Императорский букет» открылся в Павловске
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    Фестиваль цветочного искусства «Императорский букет» открылся в Павловске

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    Фестиваль цветочного искусства «Императорский букет» открылся в Павловске

    Санкт-Петербург, 21 июля. Фестиваль цветочного и ландшафтного искусства «Императорский букет» открылся в музее-заповеднике в Павловске.

    Праздник стартовал в субботу, 21 июля, он проводится в музее в 18 раз и в текущем году посвящен столетию превращения в музеи бывших императорских резиденций Петергофа, Павловска, Царского Села и Гатчины, пишет ТАСС.

    Фестиваль будет проходить в течение двух дней, гости праздника смогут увидеть театрализованные представления и выступления петербургских артистов.Также можно будет услышать концерты духового оркестра Orchestra Beat, солистов «Императорского балета», артистов Михайловского и Мариинского театров, барабанное шоу Drum Time.

    Автор: Алексей Громов
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