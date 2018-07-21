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Новые ограничения движения введут в Петербурге с 22 июля
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    Новые ограничения движения введут в Петербурге с 22 июля

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    Новые ограничения движения введут в Петербурге с 22 июля

    Санкт-Петербург, 21 июля. Новые ограничения движения транспорта начнут действовать в Санкт-Петербурге в период с 22 июля по 25 июля. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Государственной административно-технической инспекции.

    Так, движение будет ограничено по Дегтярному переулку из-за работы по прокладке теплосети, с 22 июля по 6 августа нельзя будет проехать по Парашютной улице в поселке Парголово от КАД до дороги в Каменку. Также с 22 июля по 15 августа движение ограничат по Парашютной улице от улицы Маршала Новикова до Коломяжского проспекта, а с 23 июля по 5 августа — по Пискаревскому проспекту.

    Ранее сообщалось о том, что автомобилистов просят отказаться от личного транспорта во время проведения главного военно-морского парада в День ВМФ в Кронштадте. Об этом рассказал глава районной администрации Олег Довганюк.

    Автор: Алексей Громов
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