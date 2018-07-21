Три человека погибли в ДТП с маршруткой под Петербургом

Санкт-Петербург, 21 июля. Страшное ДТП произошло во Всеволожском районе Ленинградской области: в результате столкновения маршрутки с грузовиком погибли три человека, еще двое пострадали. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария случилась утром в субботу в деревне Хапо-Ое.

Согласно приведенным данным, у грузовика Scania занесло прицеп, из-за чего тот выехал на встречную полосу, где в него врезался маршрутный автобус «ПАЗ». От сильного удара смертельные травмы получили трое пассажиров автобуса, травмы средней степени тяжести получили два человека, в том числе водитель автобуса.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в Ставропольском крае в результате аварии с участием маршрутного автобуса и двух легковушек пострадали 12 человек.