Около 7 млрд рублей направят на создание научного комплекса на базе медцентра Алмазова в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля. Правительство РФ направит субсидию в размере 6,8 миллиардов рублей на строительство научно-образовательного комплекса на территории медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликовали на официальном сайте правительства. Планируется, что работы по проектированию и строительству начнут в 2018 году, а ввод в эксплуатацию комплекса со специализированными обучающими центрами запланирован на 2023 год.