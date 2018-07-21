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Около 7 млрд рублей направят на создание научного комплекса на базе медцентра Алмазова в Петербурге
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    Около 7 млрд рублей направят на создание научного комплекса на базе медцентра Алмазова в Петербурге

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    Около 7 млрд рублей направят на создание научного комплекса на базе медцентра Алмазова в Петербурге

    Санкт-Петербург, 21 июля. Правительство РФ направит субсидию в размере 6,8 миллиардов рублей на строительство научно-образовательного комплекса на территории медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

    Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликовали на официальном сайте правительства. Планируется, что работы по проектированию и строительству начнут в 2018 году, а ввод в эксплуатацию комплекса со специализированными обучающими центрами запланирован на 2023 год.

    «В федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов средства на эти цели предусмотрены», — говорится в документе.

    Автор: Ксения Пудовкина
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