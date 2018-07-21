В Петербурге испортили граффити с Данилой Багровым

Санкт-Петербург, 21 июля. В Петербурге оказалось испорчено очередное граффити: надпись красным цветом появилась на рисунке Данилы Багрова, главного героя фильма Алексея Балабанова «Брат». Вандалом оказался, предположительно, тот же человек, что ранее испортил граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Рисунок, изображающий героя фильма «Брат» с надписью, «В чем сила, брат?», был испорчен надписью. Красной краской вандал вывел: «В чем сила, брат? В ЛГБТ. хЕВАх».

В сети уже появились фотографии предполагаемого хулигана. «хЕВАх» — так называет себя житель Петербурга, относящий себя к трансгендерам. По данным соцсетей, он выдвигался на выборы президента России от «Партии ультраправых трансгендеров и натуралов».

Отметим, что именно он ранее испортил еще одно знаковое граффити в Петербурге: Станислава Черчесова. 15 июля, в день финального матча чемпионата мира по футболу, поверх изображения главного тренера российской сборной появилась надпись красной краской. Текст сопровождала та же подпись: «хЕВАх».

По предварительным данным, мужчина, называющий себя хЕВАх, в ноябре прошлого года испортил также граффити с изображением Арсения Павлова (Моторолы) и портрета Героя РФ Магомеда Нурбагандова в поселке Металлострой под Петербургом.