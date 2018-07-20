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Неизвестные украли дореволюционные ворота в центре Петербурга
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    Неизвестные украли дореволюционные ворота в центре Петербурга

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    Неизвестные украли дореволюционные ворота в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 20 июля. В центре Петербурга похитили кованные ворота, закрывающие вход во двор. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» со ссылкой на представителя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

    «О краже нам рассказали жильцы дома. Зачем они понадобились кому-то – непонятно», — рассказали в пресс-службе ведомства.

    Похитителям легко удалось усыпить бдительность жильцов – они переоделись в форму сотрудников ЖКС. Жильцы, видимо, подумали, что ведутся плановые работы и интересоваться не стали.

    Правоохранительные органы уже зафиксировали кражу и ведут расследование по факту инцидента.

    Автор: Софья Куликова
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