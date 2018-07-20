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Капеллу из автомобильных покрышек возвели около петербургского Манежа
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    Капеллу из автомобильных покрышек возвели около петербургского Манежа

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    Капеллу из автомобильных покрышек возвели около петербургского Манежа

    Санкт-Петербург, 20 июля. На площади у западного фасада центрального выставочного зала «Манеж» появилась архитектурная композиция из автомобильных покрышек «Recycle chapel». Информация об этом опубликована на официальном сайте Манежа.

    Инсталляция выполнена в рамках спецпроекта «Артификация.Recycle» петербургским коллективом «АрхАтака» и московским художником Сергеем Катраном. Инсталляция является частью российского фестиваля музыки и искусства «Gamma».

    Четыре башни по углам площади выполнены Сергеем Катраном.

    «Это работа московского художника «Столбцы» – объект вращения из автомобильных покрышек на основе осциллограммы звука (изображения изменяющейся во времени звуковой волны). В соответствии с эко-ориентированностью проекта автор анализирует стихи о природе – Хлебникова, Заболоцкого, Введенского и Олейникова», — говорится в описании инсталляции.

    На площади у Манежа объект «Recycle chapel» простоит до 21 июля, затем инсталляция переедет на основную площадку фестиваля «Gamma» – Пивоваренный завод им. Степана Разина.

     

     

    Автор: Софья Куликова
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