Движение в центре Петербурга ограничат из-за марафона «Белые ночи»

Санкт-Петербург, 20 июля. Движение в центре Петербурга ограничат 22 июля из-за проведения международного марафона «Белые ночи». Об этом сообщает пресс-служба дирекции по организации дорожного движения Петербурга.

Забег стартует 22 июля в 07.50 на Дворцовой площади и пройдет по улицам Центрального и Адмиралтейского районов, переместится на Васильевский остров и затем в Приморский район. В связи с этим Дворцовая площадь будет закрыла для движения с 07.20 до 14.00, с 07.30 до 09.30 перекроют Адмиралтейский проспект, Сенатскую площадь, Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста. Участок Английской набережной от Благовещенского моста до набережной Ново-Адмиралтейского канала будет перекрыт с 08.30 до 11.00.

Благовещенский мост будет закрыт для движения автомобилистов с 07.50 до 10.50, также и Университетская набережная. Набережная Макарова и Биржевой мост будут перекрыты с 07.50 и до 09.30, а Тучков мост перекроют с 07.50 до 10.50. По Троицкому мосту нельзя будет проехать с 08.00 до 10.00, а проспект Добролюбова будут перекрыт с 07.50 и до 09.50. Кронверкская набережная будет перекрыта с 07.00 до 10.00.

Далее движение будут перекрывать согласно маршруту пробега.